شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحسم مصير الدورى نهاية الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة انه سيتم تحديد موقف بطولة الدوري سواء موعد استئنافه او تجديد فترة الايقاف للمسابقة نهاية الاسبوع المقبل بناء علي المشاورات مع وزارة الرياضة والجهات المعنية بالدولة بسبب فيروس كورونا.

اكد مسئولو اتحاد الكرة ان مهلة توقف الدوري اسبوعين ستنهتي الاسبوع المقيل وسيتم اخطار الاندية بالموقف الجديد للمسابقة نهاية الاسبوع المقبل بعد تلقي مسئولو الاتحاد العديد من الاتصالات من الاندية خلال الفترة الاخيرة.

يعقد مسئولو اتحاد الكرة اجتماعات مكثفة من اجل تحديد موقف مسابقة الدوري العام وكل السيناريوهات المطروحة سواء باستكمال المسابقة او إلغاءها .

وكشف مصدر باللجنة الخماسية انه في حالة اضطرار اتحاد الكرة لالغاء الدوري سيتم الاستعانة بالسيناريوهات السابقة في هذه الحالات ومنها تحديد الاندية الأربعة المشاركة في البطولات الافريقية علي أساس اخر موسم اكتمل وهو الموسم الماضي ما يغني مشاركة الاهلي والزمالك بدوري الأبطال والمصري وبيراميدز في الكونفدرالية .

واتخذت اللجنة الطبية باتحاد الكرة عدد من التوصيات للحد من فيروس كورونا وتم اخطار الأندية بها وهي :

1) اتباع كافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة

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ومنظمة الصحة العالمية .

2) الزام الهيئات الرياضية ( الأندية / مراكز شباب ) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية :

1) تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

2) توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنيه والإدارية تحتوى على ( هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة

صابونة خاصة ) للاستخدام الشخصى لكل فرد .

3) توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا والمعتمدة من وزارة الصحة ( مرفق المطويات ) .

4) التوصية بعد الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

5) نعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين اشعار اخر .

6) تعليق كافة المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والاكاديميات المسجلة بالاتحاد او الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين اشعار اخر .

7) تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد .

8) انشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساعة للمتابعة مع الأجهزة بالمنتخبات والأندية والفروع الرياضية.