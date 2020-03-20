شكرا لقرائتكم لايبزيغ الألماني يستأنف تدريباته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد لاعبون من فريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم، إلى مركز تدريب الفريق، بعد غياب لعدة أيام لاستئناف التدريبات في مجموعات صغيرة بدون اتصال جسدي بين اللاعبين.

وقال ماركوس كرويشي المدير الرياضي بالنادي في تصريحات لقناة "سكاي" التليفزيونية: نحن نقوم ببعض التدريبات الفردية بالكرة، مضيفا أن التدريبات تضمنت التمرير و التسديد.

وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية أن اللاعبين تم تقسيمهم إلى عدة مجموعات في ثلاثة ملاعب للتدريب من أجل إكمال تمريانتهم. كما أنهم لم يقوموا بتغيير ملابسهم في نفس الغرفة قبل الحصة التدريبية أو بعدها.

ويستمر قرار تأجيل بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) حتى الثاني من أبريل المقبل على الأقل.