شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجديد عقده مع النادى الأهلى.. هكذا احتفل وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم وليد سليمان، لاعب النادى الأهلى والمنتخب الوطني، على الاحتفال بتجديد عقده مع المارد الأحمر لمدة موسمين حتى 2022، ونشر صورة له عبر حسابه بانستجرام، وهو ممسكاً بحقيبة أهدافه التي سجلها طوال مبارياته مع الفريق.

وحقق وليد سليمان مع الأهلي خلال مسيرته 11 بطولة منها 4 ألقاب دورى، و1 كاس مصر، و3 كأس السوبر، بالإضافة إلى بطولتى دورى أبطال وواحدة كونفدرالية ورغم أن الإصابة تخطف الحاوي أوقاتا كثيرة إلا أن يعود متألقاً ولا يعرف للشيب طريقاً فلم يهزمه الزمن وبات يغرد احلي الالحان في مباريات المارد الأحمر.

ولد الحاوي فى الأول من ديسمبر عام 1984 بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، لقبه البعض بميسى الكرة المصرية نظراً لمهارة اللاعب الشديدة ومراوغاته الممتعة للخصوم، وشارك بقميص الأهلي في 244 مباراة بمختلف البطولات، سجل 57 هدفًا وصنع 45 تمريرة ناجحة.. استطاع سليمان تثبيت أقدامه مع القلعة الحمراء ونجح فى حجز مكان بالتشكيل الأساسى للفريق واستطاع المساهمة فى فوز المارد الأحمر ببطولتى دورى أبطال أفريقيا عامى 2012 و2013 وأحرز سليمان مجموعة من الأهداف بالقميص الأحمر لعل أبرزها والذى سيظل عالقاً فى أذهان جماهير القلعة الحمراء لفترات طويلة هدف سليمان فى شباك الترجى التونسى بإياب نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2012 والذى حسم اللقب الأفريقى للمارد الأحمر.