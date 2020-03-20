شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يطالب بإلغاء مسابقات الناشئين والشباب بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، من أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، بإلغاء مسابقات الناشئين والشباب لهذا الموسم الجاري، بسبب فيروس كورونا.

وقال مجاهد، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك":"إذا كان التأني في عدم إلغاء مسابقة الدوري العام بأقسامه الأول والثاني والثالث والرابع منطقيًا لوجود حقوق ورعاة وارتباطات دولية وصعود وهبوط ودخل أوحد لبعض اللاعبين والعاملين خاصة في الدرجات الأدنى، فأتصور ان اعلان إلغاء مسابقات الشباب والناشئين والبراعم ضروري ولا داعي لتأجيله دقيقة واحدة"



أحمد مجاهد

وكان مسؤولو اتحاد الكرة قد أكدوا إن الدور الثاني من عمر الدوري العام يحتاج لـ3 شهور حتي يتم إنهاء المسابقة بشكل كامل .

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وتابع مسؤولو اتحاد الكرة إن عودة الدوري، أول مايو المقبل تعني نهايته قبل أولمبياد طوكيو 2020، أما إذا تأخر عن ذلك سيكون من الصعب استكماله إلا لو تم تاجيل الأولمبياد لوقت لاحق فهذا يعني إنقاذ الدوري من الالغاء .

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة، مصير لقبي السوبر اللذين حصل عليهما الأهلي والزمالك هذا الموسم في حالة الغاء الموسم الجاري وأقيم في الموسم الجاري بطولتين سوبر، الأولى قبل بداية الموسم بين الأهلي والزمالك، والمتعلقة بالموسم الماضي، كما أقيمت في وسط الموسم بطولة سوبر أخرى بين الأهلي والزمالك أيضا متعلقة بالموسم قبل الماضي وأكد مسؤولو الجبلاية ان اللقب الذي فاز به أي فريق حسم أمره وانتهى وقرار الإلغاء يسري على البطولات التي لم تستكمل فقط، مثل الدوري والكأس هذا الموسم.