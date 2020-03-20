شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكرر حسام عاشور ما فعله ثلاثى الأهلى فى التسعينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل فرضها حسام عاشور قائد النادى الأهلى بعد الجلسة التى جمعته بلجنة التخطيط بالنادى برئاسة محسن صالح وعضوية كل من خالد بيبو وزكريا ناصف وفى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء بعدما أبلغته اللجنة بأنه لن يكون لديه مكان داخل صفوف الفريق فى الموسم المقبل بناء على رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الذى أبدى رغبة فى الإستغناء عن اللاعب نظرا لعدم الحاجة لجهوده فى ظل وجود الثنائى عمرو السوليه والمالى اليو ديانج بالإضافة لإقتراب عودة حمدى فتحى من الإصابة التى ألمت به فى بداية الموسم .

حسام عاشور أصر على الإستمرار داخل المستطيل الأخضر لمدة لا تقل عن موسمين مقبلين مؤكدا قدرته على العطاء وعدم الإستسلام لقرار لجنة التخطيط الحمراء قائلا أنه سيبحث مع نفسه الأمر خلال الأيام المقبلة وسيقوم بالتوقيع للنادى الذى يقدر تاريخه الكروى بعد حالة الإندهاش التى إصابته من موقف ناديه تجاهه والذى نزل كالصاعقة على قائد المارد الاحمر

وقد ظهرت خلال الأيام الماضية بعض الأخبار التى تناثرت عن رغبة مسئولى الزمالك فى التعاقد مع مسمار الأهلى نظرا للخبرات الكبيرة التى يتمتع بها اللاعب فى الملاعب المصرية وهو ما جعل البعض يتساءل هل يكرر حسام عاشور ثجربة ثلاثى الأهلى السابقين عادل عبد الرحمن ومحمد شوقى ومحمد عبد الجليل الذين انتقلوا دفعة واحدة للزمالك فى منتصف التسعينيات بعد قرار مجلس إدارة الأهلى آنذاك بالإستغناء عنهم .

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ورغم اختلاف الموقف فإن تجربة الثلاثى سالف الذكر باءت بالفشل فلم ينجح أحد من اللاعبين الثلاثة مع القلعة البيضاء ورحلوا سريعا دون وضع أى بصمة مع الأبيض ، إلا أن حسام عاشور سيصبح صفقة ناجحة للزمالك فى حالة إتمامها خاصة وأن الأخير لا يمتلك سوى الثنائى التونسى فرجانى ساسى وطارق حامد فقط ، وفى حالة إصابة أحدهما أو إيقافه فإن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأبيض يلجأ للإستعانة بأحد من الثنائى أحمد سيد زيزو أو يوسف أوباما لسد الفراغ نظرا لعدم اقتناعه الكامل بإمكانيات محمد حسن فى الوسط .