محمد صلاح يطالب النجوم بمليون جنيه مكافاة الصعود للممتاز بحكم قضائي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد صلاح نجم الزمالك السابق نادي نجوم المستقل بمبلغ مليون جنيه مكافاة صعود الفريق للدوري الممتاز الموسم قبل الماضي، وتولي محمد صلاح تدريب فريق النجوم وقاده للتأهل للدوري الممتاز وكان هناك اتفاق مع محمد الطويلة بصرف مبلغ مليون جنيه في حالة تأهل الفريق من القسم الثاني للدوري الممتاز وهو ما تم بتأهل الفريق ولم يحصل صلاح وجهازه علي مكافاة المليون جنيه.
تعاقد مسئولو النجوم مع محمد صلاح المدير الفنى السابق للترسانة لقيادة الفريق فنيا خلفا لأحمد سارى، الذى رحل بعد خسارة النجوم أمام منتخب السويس بهدف مقابل لا شىء فى الجولة الـ15 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى.
كان محمد صلاح قد رحل عن تدريب الترسانة بعد الخسارة التى منى بها الشواكيش على ملعبه أمام جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف وتجمد رصيده عند 14 نقطة فى المركز قبل الأخير للدورى.
ويتكون الجهاز المعاون لمحمد صلاح من سعيد عبد العزيز وتامر عبد الحكيم كمدربين وعبد الشافى إبراهيم كمدرب لحراس المرمى، على أن يتم الإبقاء على أحمد عيد عبد الملك كمديرا للكرة.
محمد صلاح نجم الزمالك
محمد صلاح لاعب الزمالك السابق
محمد صلاح لاعب الزمالك 2
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