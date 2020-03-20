شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يطالب النجوم بمليون جنيه مكافاة الصعود للممتاز بحكم قضائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد صلاح نجم الزمالك السابق نادي نجوم المستقل بمبلغ مليون جنيه مكافاة صعود الفريق للدوري الممتاز الموسم قبل الماضي، وتولي محمد صلاح تدريب فريق النجوم وقاده للتأهل للدوري الممتاز وكان هناك اتفاق مع محمد الطويلة بصرف مبلغ مليون جنيه في حالة تأهل الفريق من القسم الثاني للدوري الممتاز وهو ما تم بتأهل الفريق ولم يحصل صلاح وجهازه علي مكافاة المليون جنيه.

قام احمد سمير الحفناوي محامي محمد صلاح برفع دعوي قضائية وحصل علي حكم بالحصول علي مبلغ مليون جنيه وتم مطالبة النادي ولم يحصل علي اَي مستحقات حتي الان .

تعاقد مسئولو النجوم مع محمد صلاح المدير الفنى السابق للترسانة لقيادة الفريق فنيا خلفا لأحمد سارى، الذى رحل بعد خسارة النجوم أمام منتخب السويس بهدف مقابل لا شىء فى الجولة الـ15 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى.

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كان محمد صلاح قد رحل عن تدريب الترسانة بعد الخسارة التى منى بها الشواكيش على ملعبه أمام جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف وتجمد رصيده عند 14 نقطة فى المركز قبل الأخير للدورى.

ويتكون الجهاز المعاون لمحمد صلاح من سعيد عبد العزيز وتامر عبد الحكيم كمدربين وعبد الشافى إبراهيم كمدرب لحراس المرمى، على أن يتم الإبقاء على أحمد عيد عبد الملك كمديرا للكرة.