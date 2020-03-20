بعد عرض بـ"3 أضعاف".. بيراميدز يوضح حقيقة التعاقد مع فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، حقيقة التعاقد مع أحمد فتحي ظهير النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

المدير الرياضي لبيراميدز قال في تصريحات للمركز الإعلامي بناديه، إن ناديه لم يقدم عرضًا ماليًا كبيرًا من أجل ضم أحمد فتحي بعد نهاية الموسم.

نادر شوقي وكيل أعمال أحمد فتحي ذكر في تصريحات تليفزيونية أمس الخميس أن موكله تلقى عرضًا بثلاثة أضعاف من بيراميدز عن عرض الأهلي (طالع التفاصيل).

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وأضاف هاني سعيد، أن ناديه لا يدفع المبالغ الغير منطقية التي يتحدث عنها بعض وكلاء اللاعبين، مشددًا أنه يرفض فكرة المزايدة باسم ناديه.

ورفض هاني سعيد استغلال اسم ناديه بهذه الطريقة، مطالبًا بعدم الزج باسم النادي في تلك الأمور.

جدير بالذكر أن عقد أحمد فتحي سينتهي بنهاية الموسم مع الأهلي حيث من المقرر أن تنعقد جلسة بين لجنة التخطيط باللاعب يوم الأحد المقبل لحسم موقفه من التجديد مع القلعة الحمراء.