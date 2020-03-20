متفوقًا على ميسي.. صلاح خامس أعلى قيمة في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: تفوق محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني في القيمة التسويقية كأغلى لاعبي العالم. صحيفة "ذا صن" البريطانية، سلطت الضوء على أغلى عشرة لاعبين قيمة في العالم بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في القيمة التسويقية للاعبين. وذكرت الصحيفة البريطانية أن محمد صلاح يحتل الترتيب الخامس بقيمة 141 مليون جنيه إسترليني حيث يتساوى مع زميله السنغالي ساديو ماني رابع الترتيب. وأضافت الصحيفة البريطانية أن صلاح والذي يُعد هدف لريال مدريد في السنوات الأخيرة استطاع أن يحرز 16 هدفًا في الموسم الحالي بجانب مساهمته بست تمريرات حاسمة. ونستعرض فيما يلي أعلى 10 لاعبين من حيث القيمة التسويقية: 1- كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - القيمة التسويقية: 189 مليون جنيه إسترليني. 2- رحيم ستيرلينج - مانشستر سيتي - القيمة التسويقية: 151 مليون جنيه إسترليني. Advertisements 3- نيمار - باريس سان جيرمان - القيمة التسويقية: 151 مليون جنيه إسترليني. 4- ساديو ماني - ليفربول - القيمة التسويقية: 141 مليون جنيه إسترليني. 5- محمد صلاح - ليفربول - القيمة التسويقية: 141 مليون جنيه إسترليني. 6- هاري كين - توتنهام هوتسبير - القيمة التسويقية: 141 مليون جنيه إسترليني. 7- كيفين دي بروين - مانشستر سيتي - القيمة التسويقية: 141 مليون جنيه إسترليني. 8- ليونيل ميسي - برشلونة - القيمة التسويقية: 132 مليون جنيه إسترليني. 9- جادون سانشو - بوروسيا دورتموند - القيمة التسويقية: 113 مليون جنيه إسترليني. 10- أنتوان جريزمان - برشلونة - القيمة التسويقية: 113 مليون جنيه إسترليني.

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