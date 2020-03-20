كيف سيتم تحديد الأندية المشاركة أفريقيًا حال إلغاء الموسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام عادل المحمدي:

يواجه الدوري المصري وبطولة الكأس احتمالية الالغاء بناء على معدل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) الذي أوقف الحياة الكروية في العالم.

وكان اتحاد الكرة قد قرر السبت الماضي إيقاف النشاط الكروي لمدة أسبوعين بناء على قرار مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحاولة التصدي لفيروس كورونا .

وعلق عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق على توابع هذا الاحتمال قائلاً: " من المستحيل الاعتماد على نتائج الدور الأول في تحديد بطل الدوري والمتأهلين لأفريقيا والهابطين لدوري الدرجة الثانية".

وكان الاتحاد السلفادوري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق إلغاء بطولة الدوري بعد 11 جولة بسبب تفشي فيروس كورونا ومنح فريق دييبورتيفو اللقب.

وأضاف حسين في تصريحات تليفزيونية " الأقرب في حالة إلغاء الموسم الاعتماد على نتائج الموسم الماضي لتحديد الفرق المتأهلة لبطولات أفريقيا كما حدث موسم في موسم 2011/2012 الذي أُلغى بسبب مأساة بورسعيد، وكذلك الموسم الذي أعقبه".

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وشارك الأهلي حامل لقب الدوري ووصيفه الزمالك بالنسخة الحالية من دوري الأبطال، فيما شارك بيراميدز وصيف بطولة كأس مصر والمصري رابع الدوري ببطولة الكونفيدرالية".

وأنهى عامر: " إلغاء الموسم في الدرجات المختلفة سيجعل الموسم الجديد يبدأ بنفس وضع الموسم الملغى بدون هبوط وصعود".

وكان محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة قد أكد أن عودة النشاط الكروي مرتبطة بمعدل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في مصر .

وقال سلطان في تصريحات تليفزيونية إن قرار استئناف المسابقة بعد انتهاء الأسبوعين سيكون قيد الدراسة والتقييم ومرتبط بمعدل انتشار الفيروس في مصر .

وأضاف سلطان " لا نستطيع الفصل نهائيا في استئناف النشاط لأنه قرار دولة يراعي المصلحة العامة".

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان قد قرر إقامة جميع المباريات للأندية والمنتخبات بدون حضور الجماهير قبل قرار تأجيل المنافسات.