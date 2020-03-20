بيراميدز يحدد موعد عودته للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: حدد نادي بيراميدز موعد عودته للتدريبات من جديد بعد فترة تعليق الأنشطة الرياضية في مصر، وذلك استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعليق مسابقة الدوري المصري الممتاز بقرار من مجلس الوزراء ووزارة الرياضة ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأعلن نادي بيراميدز عودته للتدريبات الجماعية يوم 31 مارس الجاري بصورة طبيعية تماماً في ملاعب التدريب الخاصة به. ومن المتوقع أن يعود الدوري المصري بداية أبريل المقبل بعد انتهاء فترة تعليق المسابقة لمدة إسبوعين، إلا إذا قرر مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة مد فترة التعليق.

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