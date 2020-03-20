كورونا تفسخ عقود 9 لاعبين بنادي سيون السويسري

قرر نادي سيون السويسري لكرة القدم فسخ عقود 9 من لاعبي الفريق الأول، وذلك بسبب فيروس كورونا.
وقالت تقارير صحفية إلى أن سيون فسخ عقود لاعبيه بعد رفضهمسياسة النادي في تخفيض عقودهم، نتيجة النشاط الكروي، بسبب تفشي فيروس كورونا في سويسرا.
ويعد الكاميروني ألكسندر سونج والسويسري يوهاندوجورو لاعبا آرسنال السابقين، من أبرز الأسماء الذي فسخ النادي عقودهم، بالإضافة للسنغالي دومبيا، وقائد الفريق خافيير كواسي.
يذكر أن الدوري السويسري قد تم إيقافه أسوة بباقي البطولات الأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".
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