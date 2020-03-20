الاتحاد الأوربي يكشف عن الجديد حول بطولة امم اوربا العام المقبل

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا"، اليوم الجمعة، بأن بطولة كأس الأمم الأوروبية ، ستحمل نفس المسمى "يورو 2020"، رغم إقامتها العام القادم.
وكان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد أعلن تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، لمدة عام، لتقام في الفترة11 يونيو- 11 يوليو، بسبب تفشي فيروس كورونا، وحتى يتسنى للدوريات الأوروبية فرصة إنهائها بشكل مريح.
نشر حساب يويفا على موقع التغريدات القصيرة تويتر، تغريدة أكد فيها أن كأس الأمم الأوروبية ستحملمسمى يورو 2020، بالرغم من أنها ستقام العام الماضي.
وأكد الإتحاد الأوروبي ثقته بأن البطولة ستقام على نفس الملاعب التي كان مقررًا أن تقام عليها، في تغريدة أخرى نشرها على حسابه الرسمي منذ قليل.
من المنتظر أن تقام البطولة العام القادم بمشاركة 24 منتخبًا، على 12 مدينة أوروبية للمرة الأولى في تاريخ البطولة .
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