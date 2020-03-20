شعلة الأوليمبياد تبدأ جولتها في اليابان

بدأت شعلة دورة الألعاب الأوليمبية جولتها في اليابان فور وصولها قادمة من اليونان اليوم بعدما تم تقليص رحلتها بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا.

ويتم عرض الشعلة الآن في منطقة توهوكو ، وهي واحدة من أكثر المناطق

تأثرًا بزلزال 2011 ، بعد إضاءة مرجل الاحتفال.

وكانت الشعلة قد وصلت اليابان بطائرة خاصة كما انطلق فريق طيران أيروبيك في سماء اليابان للترحيب بالشعلة الأوليمبية.

جدير بالذكر أن مصير إقامة أوليمبياد طوكيو في موعدها أو تأجيلها أو إلغائها معلق حتى الآن حيث لم تصدر اللجنة الأوليمبية الدولية أي قرار في هذا الشأن في ظل تأكيدات اللجنة المنظمة للدورة على إقامتها في موعدها ومواصلة الاستعدادات بشكل طبيعي وسط بعض التحفظات للحد من انتشار فيروس كورونا .