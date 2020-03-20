تشيلسي يستهدف ضم نجم آرسنال

كشف تقرير صحفي إنجليزي، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، يسعى لضم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. قالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن تشيلسي يرغب بضم الجابوني أوباميانج ليتنافس مع تامي أبراهام مهاجم البلوز. وأضافت الصحيفة، أن أوباميانج أصبح هدفًا للبلوز من أجل ضمَّه، خلال الفترة المقبلة، وسط اقتراب أوليفير جيرو من الرحيل عن تشيلسي، ونفس الأمر لميتشي باتشواي.

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