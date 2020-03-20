حسام عاشور: مصدوم بسبب قرار الأهلي

عبَّر حسام عاشور لاعب وسط وقائد فريق الأهلي عن شعوره بالصدمة من عدم تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وقال عاشور إنه لم يتوقع أن تبلغه لجنة التخطيط في اجتماع اليوم برفض تجديد عقده موضحًا أنه مازال قادرًا على العطاء.

وعرض الأهلي على حسام عاشور الاعتزال وإنهاء مسيرته الكروية مع التكفل بمباراة اعتزال تليق بجانب فترة معايشة مع أحد الأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا.

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