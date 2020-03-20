تجميد تدريبات فريق الكرة بإنبي حتى نهاية مارس

قرر الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان بالتنسيق مع مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد تجميد تدريبات الفريق البترولى حتى نهاية شهر مارس الجارى على خلفية ايقاف النشاط الكروي بسبب

وباء كورونا.

ويأتي هذا بعد تعليق النشاط الرياضى فى النادى بالكامل سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو تنس الطاولة أو الأكاديميات المختلفة.

واكد عادل ذكى المدير الإداري لإنبي بأن الجهاز الفني بقيادة حلمى طولان قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع قبل أن يتم تجميد التدريبات تماما لنهاية الشهر الجارى على أن يكون المستجدات وفقا للأحداث المختلفة التى ستشهدها المرحلة المقبلة بشأن فيروس كورونا