نادي سيون السويسري يفسخ تعاقده مع 9 لاعبين..تعرف على السبب

قرر نادي سيون السويسري، الاستغناء عن 9 من لاعبيه بالفريق، دفعة واحدة ذلك بعد رفضهم تخفيض راتبهمتزامنًا مع وقف النشاط الرياضي بسويسرا.
وجاء على رأس القائمة التي تمالاستغناء عنها لاعبي أرسنال السابقين، الكاميروني أليكسندر سونج، والسويسري يوهان دچورو.
وكان الاتحاد السويسري لكرة القدم أعلن عن تعليق النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.
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