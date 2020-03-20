نادي سيون السويسري يفسخ تعاقده مع 9 لاعبين..تعرف على السبب

قرر نادي سيون السويسري، الاستغناء عن 9 من لاعبيه بالفريق، دفعة واحدة ذلك بعد رفضهم تخفيض راتبهم

تزامنًا مع وقف النشاط الرياضي بسويسرا.

وجاء على رأس القائمة التي تم

الاستغناء عنها لاعبي أرسنال السابقين، الكاميروني أليكسندر سونج، والسويسري يوهان دچورو.

وكان الاتحاد السويسري لكرة القدم أعلن عن تعليق النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.