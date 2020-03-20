وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي ينفي تواصل الزمالك معه

نفى وجدي كشريدة لاعب فريق النجم الساحلي، تواصل نادي الزمالك معه خلال الفترة الماضية، من أجل ضمه بالانتقالات الصيفية المقبلة.
ورفض اللاعب التعليق على إمكانية لعبه لنادي الزمالك، بعدما ربطت التقارير اسمه مع النادي، من أجل ضمَّه، نافيًا التقارير التي أشارت بتواصل مسئولي الزمالكمعه، عند سؤاله على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بتطبيق الأسئلة.
ويسعى النادي الأبيض لتعزيز مركز الظهير الأيمن، بعد هروب التونسي، حمدي النقاز لاعب الفريق، بسبب عدم حصوله على مستحقاته.
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