ريال مدريد وبرشلونة يحاولان “سرقة” ساني قبل بايرن ميونخ

يبدو أن الموسم سيبدأ وسينتهي “زمنيًا” دون أن يظهر جناح مانشستر سيتي “ليروي ساني” لدقيقة واحدة مع السكاي بلو، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها نهاية الموسم الماضي.

وأكدت تقارير صحفية بأن ناديي ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان مع بايرن ميونيخ من أجل الحصول على خدمات الجناح الدولي الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه وفقا للتقارير فإن بطل البوندسليجا كان قريباً من الحصول على توقيع ساني الصيف الماضي، لكن إصابة الرباط الصليبي الخطيرة خلال الفوز على ليفربول بمباراة الدرع الخيرية شهر أغسطس الماضي أوقفت الصفقة.

وغير خفي أن النادي البافاري يسعى لضم صاحب الـ24 عامًا، بعدما أجرى المدير الرياضي بالنادي “حسن صالح حميزيتش” اجتماعات سرية مع وكيل أعمال اللاعب قبيل إتمام الصفقة المحتملة هذا الصيف، غير أن التقارير تفيد بأن البايرن تنتظره معركة ثلاثية مع عملاقي الليجا، الريال والبارسا، للفوز بخدمات جناح السيتي الذي ينتهي عقده بالنادي الإنجليزي الصيف المقبل ، وتشير التقارير إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان طلب من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز مراقبة الموقف.

وبحسب تقديرات فإن القيمة المالية لصفقة بيع الدولي الألماني ستتخطى 92 مليون جنيه إسترليني، ويذكر أن سانيه أحرز 16 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة بجميع المسابقات الموسم الماضي الذي توج فيه مانشستر سيتي بطلا للبريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.