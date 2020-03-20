رينيه فايلر يتسبب في إنهاء مسيرة قائد الأهلي التي امتدت لأكثر من 20 عامًا مع الفريق

بأمر من “رينيه فايلر” المدير الفني للفريق، قرر الأهلي المصري عدم تجديد عقد لاعبه “حسام عاشور” قائد الفريق، وبالتالي سيتم الاستغناء عن خدماته مع نهاية الموسم الحالي.

وقال “حسام عاشور” في تصريح لموقع فيلجول: “ذهبت إلى النادي الأهلي لعقد جلسة مفاوضات تجديد العقد، وكان في مخيلتي أننا سنتفاوض على مدة العقد كما جرت العادة، ولكن فوجئت بقرار رينيه فايلر المدير الفني الذي لا يريد استمراري مع الفريق”.

وأضاف ” “الأهلي طالبني بالاعتزال، أو بالبحث عن عرض في ناد آخر، مصدوم من طريقة التعامل معي. لم أكن أنتظر ذلك أبدا، خاصة بعد مسيرتي الطويلة مع الأهلي، والتي طالما كنت وفيا فيها للنادي ورفضت عروضا أخرى وقت تألقي”.

واختتم “صراحة لا أرى أنني أستحق ذلك من الأهلي ولست مقتنعا برأيهم. الأهلي يمكنه إيجاد حل دون إجباري على الاعتزال أو أن يطلب مني البحث عن ناد آخر”.

في المقابل أصدر “الأهلي” بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أعلن فيه إبلاغ اللاعب في جلسة اليوم الجمعة بعدم حاجة “رينيه فايلر” المدير الفني للفريق لخدماته في الفترة المقبلة.

والتالي أهم ما جاء في في هذا البيان: ” النادي الأهلي لا يتمنى اعتزال قائد الفريق خارج أسوار النادي، بل يبدي استعداده لإقامة مباراة اعتزال تليق باسمه وتاريخه، على الرغم من قرار الإدارة السابق بالتوقف عن إقامة مباريات الاعتزال للاعبين”.

وكشف الأهلي أيضا عن موافقته على تحمل تكاليف أي معايشات أو دراسات يطلب حسام عاشور خوضها خارج البلاد لإعداده ليكون كادر إداري أو فني للنادي مستقبلا.

ومن جانبه عبر اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، عن تقديره لوجهة نظر اللجنة ولكنه تمسك باستمراره في الملاعب.

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وكان رد مسؤولي الفريق انه لا يستطيع أحد ان يعترض رغبة “حسام عاشور”، وطلبت منه أن يمهل نفسه المزيد من الوقت للتفكير مرة أخرى، وتمنت له التوفيق بوصفه أحد أبناء الأهلي المخلصين ويحظى بالتقدير من الجميع.

انتهاء مسيرة امتدت لأكثر من 20 عامًا داخل جدران الأهلي

ولد حسام محمد عاشور في التاسع من مارس 1986، ولم يلعب لفريق سوى الأهلي، حيث تدرج في الفئات السنية حتى وصل للفريق الأول، وهو في سن صغير، وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول وهو لم يكمل 18 عامًا.

وكانت المباراة الأولى التي يخوضها عاشور رفقة الفريق الأول بالنادي الأهلي امام “الزمالك” الغريم التقليدي في موسم 2003.

توالت مشاركاته مع الأهلي بعد ذلك حتى تخطت الـ500 مباراة حصل خلالها على 36 بطولة، احتل بها المركز الثاني في قائمة أكثر لاعبي العالم تتويجًا بالألقاب، التي يتصدرها البرازيلي “داني ألفيس” برصيد 40 لقب.

ويعتبر حسام عاشور أصغر من حمل شارة قائد النادي الأهلي، وكان ذلك في موسم 2009/2010 في الدور الثاني أمام “اتحاد الشرطة”.

كما يعتبر اكثر لاعب عربي وأفريقي شارك في “كأس العالم للأندية”، ويعد أصغر لاعب في التاريخ يخوض 100 مباراة في بطولات أفريقيا للأندية، وكانت المباراة الـ100 له وهو في سن 28 من عمره.