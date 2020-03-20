فيروس كورونا: برشلونة يطلب مساعدات مادية من نجومه

سيجتمع مجلس إدارة برشلونة عن بعد يوم الجمعة؛ لإيجاد طرق للمساعدة في تقليل تأثير فيروس “كورونا” على النادي الكتلوني، خاصة في ظل توقع تمديد مدة تعطيل كرة القدم داخل إسبانيا.

وبلغ عدد الوقيات داخل إسبانيا اليوم 1000 حالة، مما جعل وسائل الإعلام تتوقع إستمرار تعليق النشاط، وإعلان عالة الطوارئ لفترة أطول من تاريخ 3 أبريل القادم.

ومع إيقاف الدوري الإسباني ودوري الأبطال في الوقت الحالي، من المتوقع أن يخسر برشلونة ملايين اليوروهات، بسبب توقف بث المباريات، وتأثر عقود الرعاية والبيع.

وسيطلب مجلس إدارة النادي من أعضاء تشكيلة “كيكي سيتين” مساعدتهم مالياً، وقد تم إنفاق مبلغ قيمته 61 مليون يورو هذا الموسم على التعاقدات الجديدة، بينما يتم إنفاق 507 مليون يورو على أجور اللاعبين و 135 مليونًا على سداد الديون.

وسيخبر الرئيس “جوزيب بارتوميو” نجوم الفريق بقرار مجلس الإدارة، الذي ربما يطلب تقليص بعض المستحقات المادية من اللاعبين الكبار، من أجل أجل الوقوف بجانب النادي في محنته الحالية.