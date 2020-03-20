رياضة | بعيدًا عن كورونا.. تحدي العملاقة ريال مدريد وبرشلونة يفتحان خزائنهما لضم "الجوهرة الذهبية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعيدًا عن كورونا.. تحدي العملاقة ريال مدريد وبرشلونة يفتحان خزائنهما لضم "الجوهرة الذهبية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحيفة إنجليزية، إلى أن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي قرر الرحيل عن صفوف السيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن الألماني ليروي ساني جناح مانشستر سيتي قرر عدم البقاء مع الفريق، مفضلًا الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد خلال الميركاتو المقبل.

ويسعي عملاقي إسبانيا الريال والبرسا إلى الحصول على خدمات ساني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يعد اللاعب صيدًا ثمينًا لكلاهما.





يذكر أن حرمان مانشستر سيتي من المشاركة لمدة عامين في البطولات الأوروبية، قد يلعب دورًا في إصرار ساني على الرحيل.