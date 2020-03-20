رياضة | إنتر ميلان يحسم الجدل حول انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يحسم الجدل حول انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع نادي إنتر ميلان الإيطالي شرطا مثيرا لبيع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في نهاية الموسم الجاري.

ويرغب فريق برشلونة في ضم لاوتارو مارتينيز خلال الميركاتو الصيفي، ولكن يريد البارسا دخول بعض اللاعبين في الصفقة من أجل تخفيض الجانب المادي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن إنتر ميلان يُحذر برشلونة بأنه يريد المال فقط من أجل لاوتارو، وان النادي الإيطالي لا يرغب في دخول أي لاعب في العملية ويُريد أموال فقط.

ولكن برشلونة مُقتنع أن الانتر يرغب في ضم اللاعب التشيلي ارتورو فيدال وسيقبلون دخوله في العملية، بعد رغبة كونتي مدرب الفريق الإيطالي بضم لاعب خط وسط البارسا.