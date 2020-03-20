رياضة | صفقة مميزة جدًا.. مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة مميزة جدًا.. مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع نجم فريق أتليتكو مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق في بداية الموسم.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب ESPN، إن مانشستر يونايتد التقى بممثلي توماس ليمار لاعب خط وسط اتليتكو مدريد في الأسبوع الماضي لإنهاء الاتفاق بين الطرفين.

ويرغب ليمار في مغادرة أتليتكو مدريد بسبب طريقة لعب الفريق الغير مناسبة له، وأيضا لعدم مشاركته بشكل أساسي خلال الموسم الجاري.

الجدير بالذكر أن فريق أتليتكو مدريد قد تعاقد مع توماس ليمار قادما من فريق موناكو الفرنسي.