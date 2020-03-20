رياضة | حسام عاشور يدرس قبول عرض الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام عاشور يدرس قبول عرض الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس حسام عاشور كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي قبول العرض الذي تقدم به الأهلي من خلال لجنة التخطيط للكرة اليوم خلال جلستها مع اللاعب.

َ

وقدم الأهلي عرضا مميزا لحسام عاشور تضمن الآتي..

Advertisements

إقامة مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب.

استعداد الأهلي تحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر، ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

إعلان النادي ومجلس إدارته انهما لن يتأخرا في أي خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته في المستقبل، بالإضافة للعمل في قناة النادي مباشرة .

يذكر إن عاشور يدرس بشكل جاد قبول عرض الأهلي لعدة أسباب يأتي في مقدمتها عدم وجود عروض مغرية من اندية القمة في الدوري المصري بجانب عدم وصول أي عروض احترافية عربية للاعب فضلا عن ضغوط المقربين منه بشأن ضرورة اسدال الستار علي مشواره داخل النادي الأهلي والخروج من الباب الكبير للقلعة الحمراء.