رياضة | بعد رحيله.. كشف حساب شريف إكرامي مع الأهلي (أرقام وبطولات)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رحيله.. كشف حساب شريف إكرامي مع الأهلي (أرقام وبطولات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح اجتماعًا اليوم الجمعة مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة،وأكدت اللجنة احترامها الكامل لرغبة إكرامي في إنهاء مشواره الكروي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأوضحت اللجنة أن حق إكرامي في المشاركة لا تملكه ولا أي مسؤول في النادي سوى المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في صلاحياته وحساباته في الاتجاه الآخر، تمنى له الجميع التوفيق في خطوته المستقبلية، وأنه سيبقى واحدًا من أبناء الأهلي المشهود لهم بالالتزام والانضباط، وأن أبواب النادي سوف تظل مفتوحة أمامه.

وكان شريف إكرامي قد أصدر بيانًا عبر حساباته الرسمية أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما فشل في الحصول على فرصة للمشاركة في المباريات مع الفريق في ظل الاعتماد على زميله محمد الشناوي لحراسة عرين الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية

ماذا قدم شريف إكرامي خلال مشواره مع الأهلي؟

شريف إكرامي من مواليد 10 يوليو لعام 1983، يبلغ عمره 36 عامًا، بدأ مسيرته الكروية ضمن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وتدرج معه حتي لعب للفريق الأول موسم 2004 - 2005 لكنه لم يحصل على فرصة للمشاركة في المباريات، ليقرر خوض تجربة احتراف خارج مصر.

انتقل "إكرامي" لصفوف فريق أنقرة غوجو التركي عام 2008 ولعب له لمدة عام قبل انتقاله لصفوف فريق فينورد الهولندي، بعدها عاد لمصر لينضم لصفوف الجونة عام 2009.

وعاد لصفوف النادي الأهلي مجددًا موسم 2009 / 2010، ليبدأ مشوار النجاح مع المارد الأحمر، ولعب إكرامي مع الفريق الأهلاوي، 271 مباراة في مختلف البطولات المحلية والإفريقية جاءت كالآتي:

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- خاض 156 مباراة بالدوري الممتاز حافظ على نظافة شباكه في 86 مباراة، بينما استقبلت مرماه 88 هدفًا.

- لعب 17 مباراة بكأس مصر استقبلت شباكه 15 هدفًا وحقق 6 "كلين شيت".

- شارك "إكرامي" مع الأهلي في 5 مباريات بكأس السوبر المحلي وحافظ على نظافة مرماه في 3 مباريات واستقبلت شباكه 3 أهداف.

- شارك في 87 مباراة في بطولات إفريقيا (دوري أبطال إفريقيا - السوبر الإفريقي - الكونفيدرالية).

- لعب مع المارد الأحمر 4 مباريات بكأس العالم للأندية واستقبلت شباكه 9 أهداف، ومباراتين بالبطولة العربية.

بطولات "إكرامي" مع الأهلي

استطاع شريف إكرامي التتويج بالعديد من البطولات والألقاب خلال مسيرته مع النادي الأهلي، بواقع (7 دوري عام – 1 كأس مصر – 2 دوري أبطال إفريقيا – 5 كأس السوبر المصري – 2 كأس السوبر الإفريقي – 1 كأس الكونفيدرالية الإفريقية).