رياضة | عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي على انتقاله لنادي الزمالك في الصيف المقبل بعد قرار رحيله عن الاهلي

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أبلغ حسام عاشور في الساعات الماضية عن عدم نية تمديد عقده بناء على توصية من المدير الفني رينيه فايلر

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وبات حسام عاشور خارج أسوار النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري على أن يكون الموسم الجاري هو الآخير له بقميص المارد الاحمر

ومن جانبه علق عاشور على انتقاله للزمالك قائلاً:" اللي عايزه ربنا يكون.. واللي فيه الخير يقدمه ربنا".

وأضاف:" أنا مصدوم من موقف الأهلي النادي باع حسام عاشور، الوقت الحالي ليس وقتاً للحديث عن الانتقال للزمالك ولكني لن اعتزل".