رياضة | عاجل.. برشلونة يحسم موقفه النهائي بشأن رحيل كيكي سيتين عن تدريب الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يحسم موقفه النهائي بشأن رحيل كيكي سيتين عن تدريب الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي برشلونة الإسباني موقفه النهائي بشأن كيكي سيتين مدرب الفريق موقفه من البقاء في تدريب النادي.

وانتشرت في الفترة الأخيرة العديد من التقارير الصحفية الإسبانية التي تشير إلى احتمالية إقالة كيكي من مهمة تدريب نادي برشلونة في نهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة قرر بقاء سيتين مع الفريق وعدم رحيله عن النادي.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة لديه ثقة كبيرة في كيكي سيتين وسوف يبقى على رأس الإدارة الفنية للفريق في الموسم القادم.

يذكر أن كيكي سيتين كان قد تولى مهمة تدريب نادي برشلونة في منتصف الموسم الجاري خلفا للإسباني إرنستو فالفيردي مدرب الفريق الذي تم إقالته بسبب سوء الأداء والنتائج.

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 58 نقطة من اصل 27 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.