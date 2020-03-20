رياضة | أرسنال يحدد سعر بيع أوباميانج لبرشلونة

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حدد نادي أرسنال الإنجليزي مطالبه للموافقة على رحيل الجابوني بير إيمريك أوباميانج مهاجم الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن نادي أرسنال أصبح يعلم أن أوباميانج قرر الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف القادم لذلك قرر النادي أن يستفيد من اللاعب ماديا بدلا من ان يفقده مجانا.

وكشفت الصحيفة أن نادي أرسنال يرغب في الحصول على مبلغ 55 مليون يورو من أي نادي يرغب في ضم أوباميانج خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويوجد العديد من الأندية التي أظهرت رغبة كبيرة في ضم أوباميانج في نهاية الموسم الجاري في حالة رحيله عن صفوف نادي أرسنال أبرزها نادي برشلونة الإسباني ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقد شارك بير إيمريك أوباميانج في 36 مباراة حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 23 هدف وصنع هدف وحيد.