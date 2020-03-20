رياضة | فيروس كورونا يواصل تدميره للكرة الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يواصل تدميره للكرة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير إنجليزي اليوم الجمعة، أن ثمة كارثة تنتظر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب فيروس كورونا وما سببه من شلل تام في إنجلترا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام.

وأشارت شبكة "ذا أتليتيك" البريطانية في تقريرها اليوم، أن أندية البريمييرليج ستضطر لدفع مبلغ 762 مليون جنيه إسترليني كتعويض لجهات البث التليفزيوني، في حال عدم إكتمال الموسم.

وأضافت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ستعمل على إكمال الموسم بأي شكل، حرصاً على عدم التعرض لخسائر إضافية.

Advertisements

وألمحت الصحيفة، إلى أن الأندية مستعدة لخوض باقي المباريات دون جماهير، حرصاً على إستكمال المسابقة.

وكان الإتحاد الإنجليزي قد مد فترة لعب إيقاف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل المقبل، بدلاً من الموعد السابق 3 أبريل.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه.