رياضة | موعد عودة مباريات الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد عودة مباريات الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة حول موعد عودة بطولة الدوري الإسباني من جديد بعد فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا في الايام الماضية

واكدت صحيفة الماركا الإسبانية على أن بطولة الدوري الإسباني ستعود من جديد للاستئناف يوم 16 أبريل المقبل لأن الحكومة الإسبانية سوف تطبق أسلوب المكافحة الذي نفذته الصين للقضاء على فيروس كورونا

واشارت الصحيفة إلى أن البطولة ستعود يوم 16 أبريل وسيتم نهاية المسباقة يوم 30 يونيو على أن يخوض كل فريق 4 مباريات في 10 أيام أي يعني خوض مباراة كل يومين فقط

وتابعت الصحيفة أن مباريات دوري أبطال أوروبا والليجا ستقام معًا يوم السبت، بينما الفرق التي تشارك أوروبيًا ستلعب، يوم الإثنين، وهذا يعد أمرًا جاذبًا للسوق في آسيا.