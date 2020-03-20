الامارات | “الأهلي باعني”.. تصريح صادم من حسام عاشور

شكرا لقرائتكم خبر عن “الأهلي باعني”.. تصريح صادم من حسام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى قائد فريق الأهلي المصري وواحداً من أكثر اللاعبين تتويجاً بالبطولات في العالم حزنه الشديد على موقف النادي الأهلي من تجديد تعاقده مع النادي مستندين في ذلك إلى موقف مدرب الفريق فايلر، الذي أبدى عدم رغبته في اللاعب الموسم القادم، وأنه لن يكون ضمن خيارات المدرب المواسم القادمة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن رفض اللاعب حسام عاشور للإعتزال في نهاية الموسم وإقامة مباراة اعتزال له تليق بتاريخه مع النادي بعد تقرير المدرب الذي أبدى عدم رغبته في الإعتماد على قائد الفريق حسام عاشور.

وأكد حسام عاشور، في تصريح صحافي عقب إجتماعه مع لجنة التخطيط والتطوير بالنادي على دهشته الشديدة من موقف النادي الأهلي معه بشأن تجديد عقده ، موضحاً أنه لم يتخيّل أن يتعامل معه النادي بهذا الشكل بعدما أبلغه مسئولو القلعة الحمراء رفضهم استمراره مع الفريق، مشيراً إلى أنه أبلغ مسئولو القلعة الحمراء بأنه لن يعتزل حالياً وقادر على البقاء لمدة موسمين مقبلين على أقل تقدير، ورفض فكرة إجباره على الاعتزال في التوقيت الحالي لأنه مازال قادراً على العطاء، وأوضح عاشور أنه سيبحث مصيره خلال الفترة المقبلة وسيُحدد مستقبله وفقاً للعروض التي يتلقاها وعلق على هذا الأمر ، قائلاً: كل شي وارد بشأن اللعب لأي نادً.