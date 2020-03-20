الامارات | موقف صادم من الأهلي تجاه حسام عاشور

شكرا لقرائتكم خبر عن موقف صادم من الأهلي تجاه حسام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى مجلس إدارة نادي الأهلي المصري مفاوضاته مع نجم وكباتن الفريق حسام عاشور وللأسف شهدت المفاوضات موقف صادم خاصة تجاه حسام عاشور، وذلك في حضور زكريا ناصف وخالد بيبو عضوي اللجنة، ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ، وأمير توفيق مدير التعاقدات، مع اللاعب حسام عاشور.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن تجديد تعاقده مع وليد سليمان لمدة موسمين بعد نجاح المفاوضات مساء الخميس.

وكان الموقف الصادم تجاه حسام عاشور حيث أبلغته لجنة التعاقدات بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق، فايلر لا ينوي فيها الإعتماد على حسام عاشور ولم تتدخل اللجنة أو مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب في قرار المدرب، وهو ما جعل مجلس الإدارة يطالب اللاعب الإعتزال وعدم الخروج بعيداً عن الأهلي، كما أبلغته اللجنة أن مجلس الإدارة الذي قرر في السابق عدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف ينوي إعادة النظر في هذا القرار بالاستثناء، وأن تقام مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب فضلًا عن استعداد النادي بأن يتحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر، ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة، كما أبلغت اللجنة عاشور بأن النادي ومجلس إدارته لن يتأخر في أي خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته في المستقبل، بالإضافة للعمل في قناة النادي، وطلبت اللجنة أن يمهل عاشور نفسه فرصة ووقتا كافيا للتفكير، وتمنت له التوفيق بوصفه أحد أبناء الأهلي المخلصين ويحظى بالتقدير من الجميع.