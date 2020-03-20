الامارات | رئيس صربيا للاعب ريال مدريد: «إذا غادرت شقتك.. سيتم اعتقالك»

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صربيا للاعب ريال مدريد: «إذا غادرت شقتك.. سيتم اعتقالك» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم، أن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، هدد مواطنه لاعب ريال مدريد لوكا يوفيتش بالاعتقال، وذلك بعد خرق الأخير قواعد الحجر الصحي في بلاده بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وأضافت الصحيفة بأن "الرئيس الصربي هدد يوفيتش قائلاً: إذا غادرت شقتك.. سيتم اعتقالك".
وعاد يوفيتش إلى صربيا الأسبوع الماضي، قادما من مدريد، وشوهد في شوارع العاصمة بلغراد، كما نشرت صوراً له في حفل يوم ميلاد صديقته، على الرغم من فرض السلطات حجرا صحيا على القادمين لصربيا من أوروبا، ولا سيما من إسبانيا التي تشهد تفشي كورونا.
لم تتساهل السلطات الصربية مع تصرف اللاعب، وأفادت وكالة الأنباء في البلاد بأن "مكتب المدعي العام الصربي سيرفع دعوى جنائية ضد يوفيتش لمغادرته شقته، حيث كان ينبغي أن يظل معزولا طبقاً لإجراءات الوقاية الصحية".
من جهته، اعتذر يوفيتش، اليوم الجمعة، عن التصرفات الصادرة عنه، وقال لصحيفة "بليتش": "أعتذر لكل الأشخاص الذين عرضتهم لخطر بأي شكل من الأشكال".
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