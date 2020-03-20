شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيلها لصيف 2021.. «يويفا» يصدر قرارًا جديدًا بشأن كأس الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» قرارًا جديدًا بشأن بطولة الأمم الأوروبية «يورو 2020» والتي كان مقررًا إقامتها في يونيو ويوليو من العام الجاري، وتم تأجيلها إلى صيف العام القادم 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقرر «يويفا» اليوم الجمعة، الإبقاء على اسم البطولة «يورو 2020» بالرغم من أنها ستلعب في شهري يوينو ويوليو2021.

وتقام فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة «يورو 2020» في 12 مدينة مختلفة بأنحاء القارة الأوروبية، من بينها العاصمة البريطانية لندن التي تستضيف فعاليات الدورين قبل النهائى والنهائى.