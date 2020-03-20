شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا يطالب لاعبى المصرى بتنفيذ برامج التدريب المنزلية حرفيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى من لاعبى الفريق تنفيذ التعليمات التى سترسل لهم عن طريق الواتس أب بحذافيرها فى المنازل والتواصل الدائم معه حتى موعد العودة للتدريبات الجماعية . ومن المقرر أن يقوم طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى بعمل برنامج تدريبى خاص يقوم بتنفيذه اللاعبون فى منازلهم للحفاظ على المستوى البدنى لهم حتى يعود الفريق للتدريبات بشكل منتظم فى إطار حرص الجهاز الفنى للفريق البورسعيدى على مراقبة اللاعبين ومعرفة مدى تطبيقهم للتعليمات . كان الجهاز الفنى للمصرى فضل منح اللاعبين راحة إضافية لمدة أسبوع طبقا لتعليمات اتحاد الكرة بتعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين وحتى نهاية الشهر الجارى . Advertisements نجح عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى فى إقناع الخماسى المحترف بالنادى من البقاء مع الفريق وعدم السفر إلى بلادهم خلال فترة التوقف الحالية للدورى خوفا من إصابة أحدهم بوباء كورونا الذى ضرب عددا من دول العالم وأدى لتجميد النشاط الكروى فى مصر. كان عدد من اللاعبين الأفارقة بالمصرى البورسعيدى قاموا بمخاطبة السقا وطارق العشرى المدير الفنى للفريق من أجل استغلال فترة التوقف الحالية لزيارة ذويهم، إلا أن المدير الرياضى للنادى البورسعيدى رفض تماما وتمسك ببقائهم بمصر على أمل تحسن الأوضاع وعودة النشاط الرياضى مجددا. ويضم المصرى خمسة لاعبين أفارقة وهم سعيدو صنبورى وإيزى إيميكا واوستن أموتو وشيخ موكورو ومفتاح طقطق، بالإضافة للفلسطينى محمود وادى الحاصل على الجنسية المصرية مؤخ

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