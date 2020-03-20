كتب: ضياء السقا
أشارت تقارير إعلامية إلى أن لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي رفضت تجديد عقد قائد الفريق حسام عاشور، وطالبته بالاعتزال نهاية الموسم.
وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، أبلغت لجنة التخطيط، عاشور بعدم رغبة المدير الفني رينيه فايلر في تواجده مع الفريق، كما طالبت اللاعب بإعلان اعتزاله وجاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها مسئولو الجنة مع قائد الأحمر.
وترددت أنباء قوية أن نادي الزمالك يرغب في الحصول على خدمات عاشور، في حال رحيله عن القلعة الحمراء.
من جانبه أكد حسام عاشور، تمسكه بالاستمرار في الملاعب، بعد رفض الأهلي تجديد عقده.
وعن تلقيه عرضا من أحد الوسطاء بالانتقال إلى الزمالك، قال عاشور لـ"اليوم السابع": "اللى فيه الخير يقدمه ربنا".
جدير بالذكر حسام عاشور قائد الأهلي يتمتع بشعبية كبيرة، ويعد من اللاعبين التاريخيين، فقد حصد مع الأحمر على 33 لقبا محليا وقاريا، وكان أحد الركائز الأساسية للفريق إلى أن جلس الآن احتياطيًا، بسبب كبر سنه، وتألق ثنائي الوسط عمرو السولية وأليو ديانج.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يستغني عن حسام عاشور.. والزمالك يفاوضه.. وأول تعليق من قائد الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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