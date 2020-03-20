شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يمدد الراحة السلبية ويعود للتدريبات الجماعية 31 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة نادي بيراميدز، تمديد الراحة السلبية الممنوحة للاعبي فريق كرة القدم، وتأجيل العودة للتدريبات الجماعية والتي كانت مقررة غدا السبت استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وخوض نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقررت إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة، تمديد الراحة السلبية مرة أخرى، في ظل عدم تحديد موعد استئناف الدوري في المرحلة المقبلة.

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وتقرر أن تكون موعد عودة فريق الكرة لاستئناف تدريباته الجماعية مرة أخرى بداية من يوم ١٣ مارس الجاري بملعب الدفاع الجوي الفرعي.

وكان الجهاز الفنى لفريق بيراميدز، بقيادة أنتى تشاشيتش، قد اخطر اللاعبين بالعودة إلى التدريبات الثلاثاء الماضي، بعد الحصول على راحة يومى الاحد والاثنين قبل أن يتراجع ويخطرهم بمد الراحة السلبية الى اليوم الجمعة، ويأتي قرار المد اليوم للمرة الثالثة.

وتأهل نادى بيراميدز مؤخرا إلى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويستعد لمواجهة حوريا الغينى يومى 3 و 10 مايو المقبل.