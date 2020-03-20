شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أرقام شريف إكرامي مع الأهلي بعد رحيله رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يكتب شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى، أيامه الأخيرة جدران القلعة الحمراء بعدما قضى 14 عامًا من مسيرته مدافعًا عن ألوان الفريق، حيث وافقت لجنة التخطيط للكرة بالاهلي برئاسة محسن صالح، في اجتماعه اليوم مع الحارس ، وبحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات ، علي رحيله في نهاية الموسم ، وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة.

وكان شريف إكرامى قد أعلن عن رحيله من صفوف الأهلى في فبراير الماضي، عقب نهاية الموسم الجارى، بنهاية مدة تعاقده مع الفريق بحثًا عن تحدٍ جديد.

ولعب إكرامى فى صفوف فرق الناشئين بالنادى الأهلى بمختلف المراحل منذ بدايته، قبل أن يلعب للفريق الأول موسم 2004-2005، وخاض تجربة احترافية عام 2008 بين أنقرة التركى، وفينورد الهولندى حتى عام 2009، بعدها عاد إلى الدورى المصرى من بوابة الجونة قبل ارتداء القميص الأحمر من جديد عام 2010 ليستمر مع القلعة الحمراء 10 سنوات متواصلة حتى 2020.

توج شريف إكرامى بـ 18 بطولة مع النادى الأهلى إفريقيًا، ومحليًا خاض 271 مباراة، بواقع 7 دورى مصرى، و5 سوبر محلى، و2 دورى أبطال إفريقيا، ولقب فى الكونفدرالية الإفريقية، وكأسى سوبر إفريقى، ولقب وحيد فى كأس مصر.

أرقام شريف إكرامي مع الأهلي ..

14 موسم مع القلعة الحمراء

خاض 271 مباراة

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حقق 18 لقباً

7 دورى مصري

5 سوبر محلى

2 دورى أبطال إفريقيا

لقب فى الكونفدرالية الإفريقية

2 كأس سوبر إفريقى

لقب وحيد فى كأس مصر