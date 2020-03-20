شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسين الشحات يستجيب لتحدى الخير ويتكفل بـ30 أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسين الشحات نجم الأهلى موافقته على الدعوة التى أطلقها زميله بالفريق سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

وقال الشحات فى فيديو بثه عبر إنستجرام: "قبلت تحدى الخير من أحمد عيد عبد الملك وأحمد فتحى وهتكفل بمصاريف 30 أسرة خلال شهر وبرشح أفشة وعمر السعيد ومحمد الشناوى وعمرو السولية".

كان سعد سمير لاعب الأهلى قد أطلق مبادرة للتكفل بعدد من الأسر المحتاجة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا فى البلاد.

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وقال سعد سمير فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر إنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة.

وأوضح سعد أنه يتحدى زملاءه فى الأهلى والزمالك كل من وليد سليمان وشريف إكرامي ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بعزل جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات. تسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) في تأجيل العديد من منافسات كرة القدم في الأيام الماضية، حيث طارد الوباء الجديد العديد من لاعبي كرة القدم في جميع والمسابقات المحلية والقارية حول العالم.