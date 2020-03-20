شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف السيناريوهات المحتملة لاستكمال الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤولو اتحاد الكرة إن الدور الثاني من عمر الدوري العام يحتاج لـ3 شهور حتي يتم إنهاء المسابقة بشكل كامل .

وتابع مسؤولو اتحاد الكرة إن عودة الدوري، أول مايو المقبل تعني نهايته قبل أولمبياد طوكيو 2020، أما إذا تأخر عن ذلك سيكون من الصعب استكماله إلا لو تم تاجيل الأولمبياد لوقت لاحق فهذا يعني إنقاذ الدوري من الالغاء .

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وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة، مصير لقبي السوبر اللذين حصل عليهما الأهلي والزمالك هذا الموسم في حالة الغاء الموسم الجاري وأقيم في الموسم الجاري بطولتين سوبر، الأولى قبل بداية الموسم بين الأهلي والزمالك، والمتعلقة بالموسم الماضي، كما أقيمت في وسط الموسم بطولة سوبر أخرى بين الأهلي والزمالك أيضا متعلقة بالموسم قبل الماضي وأكد مسؤولو الجبلاية ان اللقب الذي فاز به أي فريق حسم أمره وانتهى وقرار الإلغاء يسري على البطولات التي لم تستكمل فقط، مثل الدوري والكأس هذا الموسم.