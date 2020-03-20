شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على عدم التجديد لحسام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر رنيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلى الاستغناء عن خدمات حسام عاشور قائد الفريق بشكل نهائي وأبلغ الإدارة بذلك.

وعقدت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح اجتماعها مع حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم وأبلغته بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق والتي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لن يكون عاشور من بينها.

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جاء الاجتماع بحضور زكريا ناصف وخالد بيبو عضوا اللجنة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات مع عاشور للتأكيد على تقدير الحميع لما قدمه حسام عاشور هذا النموذج الرائع من اللاعبين والذي لم يدخر جهدًا في رفعة إسم ناديه وكان القدوة والمثل في الانضباط والإلتزام بحسب بيان الأهلي الجمعة.

وخلال الاجتماع قامت اللجنة بشرح الموقف كاملًا للاعب وأن النادي وقياداته لايتمني أحد منهم أن ينهي عاشور مشواره الكروي خارج الأهلي وأن مجلس الإدارة الذي قرر في السابق عدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الإحتراف ينوي إعادة النظر في هذا القرار بالاستثناء وأن تقام مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه ويتم تسويقها على مستوى عالي لتحقيق العائد الأدبي والمالي. للاعب .

وأكد النادي الاهلي بأنه يتحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًا أو إداريًا حسبما يقرر ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

كما أبلغت اللجنة عاشور بأن النادي ومجلس إدارته لن يتأخر في أية خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته في المستقبل بالأضافة للعمل في قناة النادي، في المقابل عبر عاشور عن تقديره لوجهة نظر اللجنة ولكنه تمسك باستمراره في الملاعب وهي رغبة لا يستطيع أحد ان يصادر عليها وطلبت اللجنة أن يمهل عاشور نفسه فرصة ووقت كاف للتفكير ثانية وتمنت له التوفيق بوصفه أحد أبناء الأهلي المخلصين ويحظى بالتقدير من الجميع.