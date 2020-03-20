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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماركا: برشلونة ينوي طلب مساعدة مالية من لاعبيه بسبب «كورونا» والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة تنوي عقد اجتماع عن بعد بواسطة (الفيديو كونفرنس)، لإيجاد طرق تساعد على تقليل تأثير تفشي فيروس كورونا على النادي الكتالوني.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن إدارة برشلونة ستطلب المساعدة المادية من لاعبي فريق الكرة.
وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه تم إنفاق ميزانية برشلونة البالغة 61 مليون يورو هذا الموسم على التعاقدات الجديدة، بينما تم إنفاق 507 مليون يورو على أجور اللاعبين، و135 مليون يورو على سداد الديون.
يُذكر أن فيروس كورونا تسبب في إيقاف العديد من المنافسات الكروية حول العالم أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والدوريات الخمس الكبرى، بجانب الدوري المحلي وكأس مصر.
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