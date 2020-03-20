شكرا لقرائتكم فايلر يطلب دفتر أحوال المصابين في الأهلي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق تقريرًا عن موقف المُصابين في الأهلي وموقفهم من البرامج العلاجية والتأهيلية التي يؤدوها خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يعقد الجهاز الفنى للفريق جلسة الأحد المقبل لتحديد خطة وبرنامج الاهلي للمرحلة المقبلة عند العودة للتدريبات، ويحدد فايلر ومعاونيه موقف الفريق من التدريبات خلال الفترة المقبلة التى تشهد تعليق النشاط الرياضى فى مصر بسبب تفشى فيروس كورونا فى مختلف بلاد العالم حيث يرى فايلر ومن المقرر أن يبحث فايلر مع الجهاز المعاون لوضع حلول لحفاظ اللاعبين على لقياتهم البدنية خلال الفترة المقبلة في حال عدم التمكن من اسئناف التدريبات في المرحلة المقبلة.

كان فايلر منح لاعبيه إجازة من التدريبات لمدة 6 أيام بعد انتهاء مران الفريق مساء الإثنين، بحيث يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من يوم الأحد المقبل.

ويمتلك الأهلي قائمة إصابات طويلة تضم ، كلاً من حمدي فتحي ، محمد محمود وكريم نيدفيد ،وسعد سمير ، فيما يتواجد الثنائي على معلول ورمضان صبحي.

وعاد رمضان صبحي للتدريبات الجماعية قبل حصول الفريق على راحة ليقترب من العودة فيما عانى معلول من إصابة بسيطة بكدمة في العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة صن داونز الأخيرة ببطولة أفريقيا وبات معلول جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية.

أما الرباعي نيدفيد وسمير ومحمود وحمدي فيعاني من إصابات طويلة فالأول أجرى مؤخراً جراحة ثالثة في غضروف الركبة وأجرى الثاني جراحة وتر أكيلس قبل عدة أشهر فيما أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي وأجرى حمدي فتحي جراحة غضروف الركبة.

ويقدم طبيب الأهلي تقريراً للمدير الفني بعد غد ،الأحد ،عن موقف كل لاعب خاصة فيما يتعلق بالإصابات الطويلة حيث أن هناك بعض اللاعبين ستعود إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على العمليات الجراحية التي أجرتها مؤخراً.يتسلّم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق عن موقف المُصابين في الأهلي وموقفهم من البرامج العلاجية والتأهيلية التي يؤدوها خلال الفترة الماضية.

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ويعقد الجهاز الفنى للفريق جلسة الأحد المقبل لتحديد خطة وبرنامج الاهلي للمرحلة المقبلة عند العودة للتدريبات، ويحدد فايلر ومعاونيه موقف الفريق من التدريبات خلال الفترة المقبلة التى تشهد تعليق النشاط الرياضى فى مصر بسبب تفشى فيروس كورونا فى مختلف بلاد العالم حيث يرى فايلر ومن المقرر أن يبحث فايلر مع الجهاز المعاون لوضع حلول لحفاظ اللاعبين على لقياتهم البدنية خلال الفترة المقبلة في حال عدم التمكن من اسئناف التدريبات في المرحلة المقبلة.

ومنح الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر لاعبيه إجازة من التدريبات لمدة 6 أيام بعد انتهاء مران الفريق مساء الإثنين، بحيث يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من يوم الأحد المقبل.

ويمتلك الأهلي قائمة إصابات طويلة تضم ، كلاً من حمدي فتحي ، محمد محمود وكريم نيدفيد ،وسعد سمير ، فيما يتواجد الثنائي على معلول ورمضان صبحي.

وعاد رمضان صبحي للتدريبات الجماعية قبل حصول الفريق على راحة ليقترب من العودة فيما عانى معلول من إصابة بسيطة بكدمة في العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة صن داونز الأخيرة ببطولة أفريقيا وبات معلول جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية.

أما الرباعي نيدفيد وسمير ومحمود وحمدي فيعاني من إصابات طويلة فالأول أجرى مؤخراً جراحة ثالثة في غضروف الركبة وأجرى الثاني جراحة وتر أكيلس قبل عدة أشهر فيما أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي وأجرى حمدي فتحي جراحة غضروف الركبة.

ويقدم طبيب الأهلي تقريراً للمدير الفني بعد غد ،الأحد ،عن موقف كل لاعب خاصة فيما يتعلق بالإصابات الطويلة حيث أن هناك بعض اللاعبين ستعود إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على العمليات الجراحية التي أجرتها مؤخراً.