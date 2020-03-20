شكرا لقرائتكم بعد صدمة عاشور .. الأهلي يوجه رسالة للحاوي بعد تجديد عقده حتي 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت صفحة النادي الاهلي الرسمية عبر انستجرام رسالة لوليد سليمان لاعب الفريق الأحمر عقب تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين ، ونشرت الصفحة صورة لحاوي الأهلي يحمل شنطة الاجوال حتي 2022 وعلقت قائلة :" عامان من السحر والمتعة الكروية ننتظر منك المزيد من البطولات والانجازات".

حقق وليد سليمان مع الأهلي خلال مسيرته 11 بطولة منها 4 ألقاب دورى، و1 كاس مصر، و3 كأس السوبر، بالإضافة إلى بطولتى دورى أبطال وواحدة كونفدرالية ورغم أن الإصابة تخطف الحاوي أوقاتا كثيرة إلا أن يعود متألقاً ولا يعرف للشيب طريقاً فلم يهزمه الزمن وبات يغرد احلي الالحان في مباريات المارد الأحمر.

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ولد الحاوي فى الأول من ديسمبر عام 1984 بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، لقبه البعض بميسى الكرة المصرية نظراً لمهارة اللاعب الشديدة ومراوغاته الممتعة للخصوم.

البالغ من العمر 35 عامًا شارك بقميص الأهلي في 244 مباراة بمختلف البطولات، سجل 57 هدفًا وصنع 45 تمريرة ناجحة.. استطاع سليمان تثبيت أقدامه مع القلعة الحمراء ونجح فى حجز مكان بالتشكيل الأساسى للفريق واستطاع المساهمة فى فوز المارد الأحمر ببطولتى دورى أبطال أفريقيا عامى 2012 و2013 وأحرز سليمان مجموعة من الأهداف بالقميص الأحمر لعل أبرزها والذى سيظل عالقاً فى أذهان جماهير القلعة الحمراء لفترات طويلة هدف سليمان فى شباك الترجى التونسى بإياب نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2012 والذى حسم اللقب الأفريقى للمارد الأحمر.