شكرا لقرائتكم رسمياً.. لجنة التخطيط بالأهلي تبلغ حسام عاشور برفض تجديد عقده بفرمان من فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أبلغت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي حسام عاشور قائد الفريق برفض تجديد عقده بناءاً علي توصية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق ولجنه التخطيط كما طالبت اللاعب باعلان اعتزاله.

جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها مسئولو لجنة التخطيط مع عاشور اليوم،الجمعة لحسم ملف التجديد.

وعلم "الخليج 365" أن حسام عاشور كان ذاهبا للأهلي للتفاوض على مدة عقد التجديد، لكنه فوجىء برد لجنة التخطيط بتوجيه الشكر له وعدم التجديد بعد رفض فايلر هذا الأمر نهائياً.

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كانت لجنة التخطيط قد انتهت من ملف تجديد عقد وليد سليمان مساء أمس الخميس وتم الإعلان رسميا عن تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين قادمين، ومن المنتظر أن تعقد جلسة مع أحمد فتحي يوم الأحد لحسم موقفه هو الآخر.

يذكر أن أحد الوسطاء كان له دور فى تفاوض الزمالك مع حسام عاشور لمحاولة ضمه بعد تأخر الأهلى فى تجديد عقده وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن حسام عاشور قائد الأهلى طلب الحصول على 10 ملايين جنيه سنوياً، من أجل التوقيع للنادى الأبيض، فى صفقة انتقال حر، حال التحرك بصورة رسمية لضمه.

ونصح أسامة عرابى، نجم النادى الأهلى السابق، حسام عاشور لاعب الفريق الأحمر، بالاعتزال نهاية الموسم الجارى حال عدم تجديد عقوده مع الأهلي فهو تاريخ كبير داخل النادي".