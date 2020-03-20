شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: الدور الثاني من الدوري يحتاج لـ3 شهور حتي يتم إنهاء المسابقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسؤولو اتحاد الكرة إن الدور الثاني من عمر الدوري العام يحتاج لـ3 شهور حتي يتم إنهاء المسابقة بشكل كامل .

وتابع مسؤولو اتحاد الكرة إن عودة الدوري، أول مايو المقبل تعني نهايته قبل أولمبياد طوكيو 2020، أما إذا تأخر عن ذلك سيكون من الصعب استكماله إلا لو تم تاجيل الأولمبياد لوقت لاحق فهذا يعني إنقاذ الدوري من الالغاء .

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة، مصير لقبي السوبر اللذين حصل عليهما الأهلي والزمالك هذا الموسم في حالة الغاء الموسم الجاري وأقيم في الموسم الجاري بطولتين سوبر، الأولى قبل بداية الموسم بين الأهلي والزمالك، والمتعلقة بالموسم الماضي، كما أقيمت في وسط الموسم بطولة سوبر أخرى بين الأهلي والزمالك أيضا متعلقة بالموسم قبل الماضي وأكد مسؤولو الجبلاية ان اللقب الذي فاز به أي فريق حسم أمره وانتهى وقرار الإلغاء يسري على البطولات التي لم تستكمل فقط، مثل الدوري والكأس هذا الموسم.

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وطالب عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، المسئولين في اتحاد الكرة المصرى، أنه حال إلغاء بطولة الدورى المصرى هذا الموسم لابد أيضا إلغاء بطولة السوبر المحلى، وأوضح عدلى القيعى فى تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى "لا بد من استكمال بطولة الدورى المصرى دون حضور الجمهور لأنه يوجد مراكز لم تحسم في جدول ترتيب البطولة وهذا الأمر يتسبب فى وقيعة بين الأندية بسبب المشاركة في البطولات الافريقية الموسم المقبل".

وتوج نادي الزمالك بلقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم، على حساب منافسه التقليدي الأهلي بفوزه عليه بركلات الترجيح، في النهائي الذي جمعهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي وحسم الزمالك نتيجة السوبر المصرى لصالحه بالفوز على الأهلى بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي من دون أهداف، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي وعلق عدلي القيعي عن تخفيض العقوبات على لاعبى الأهلى والزمالك فى أحداث السوبر المحلى قائلاً:"معندناش مشكلة تبقى زي ماهي، بس نعرف المعايير ايه هي وهما عملوا ايه؟ لازم مع كل حكم يبقى فيه أسباب".

وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا، وفي الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما ، وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي ، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا فيما كشف مسئولو اتحاد الكرة ان عقوبة شيكابالا لاعب الزمالك بإيقافه 8 مباريات عقب مباراة سوبر الاهلي و الزمالك ستظل كما هي بعد قبول لجنة التظلمات شكوي الزمالك شكلا ورفضه موضوعات.