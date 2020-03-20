شكرا لقرائتكم حسام عاشور عن انتقاله للزمالك: "اللى فيه الخير يقدمه ربنا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق حسام عاشور، لاعب وسط الأهلى وقائد الفريق، على العروض التى وصلت إليه والمفاوضات المختلفة التى كان من بينها ما انفرد به "الخليج 365"، حول تلقيه عرضا من أحد الوسطاء بالانتقال إلى الزمالك، قائلاً:"اللى فيه الخير يقدمه ربنا".

وأوضح حسام عاشور خلال حديثه مع "الخليج 365" أنه لم يحسم مستقبله ولكنه متمسك بالاستمرار فى الملاعب، بعدما تلقى قائد الأهلى إخطارا من لجنة التخطيط الكرة بالنادي الأهلي، برفض تجديد عقده بناءاً علي توصية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق ولجنه التخطيط كما طالبت اللاعب باعلان اعتزاله وجاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها مسئولو لجنة التخطيط مع عاشور اليوم،الجمعة لحسم ملف التجديد.

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كانت لجنة التخطيط قد انتهت من ملف تجديد عقد وليد سليمان مساء أمس الخميس وتم الإعلان رسميا عن تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين قادمين ..

يذكر أن أحد الوسطاء كان له دور فى تفاوض الزمالك مع حسام عاشور لمحاولة ضمه بعد تأخر الأهلى فى تجديد عقده وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن حسام عاشور قائد الأهلى طلب الحصول على 10 ملايين جنيه سنوياً، من أجل التوقيع للنادى الأبيض، فى صفقة انتقال حر، حال التحرك بصورة رسمية لضمه ونصح أسامة عرابى، نجم النادى الأهلى السابق، حسام عاشور لاعب الفريق الأحمر، بالاعتزال نهاية الموسم الجارى حال عدم تجديد عقوده مع الأهلي فهو تاريخ كبير داخل النادي".