شكرا لقرائتكم عاشور يرفض إجباره على الاعتزال.. ويؤكد: أبلغت الأهلي أني قادر على البقاء موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى حسام عاشور قائد الأهلي دهشته الشديدة من موقف النادي الأهلي معه بشأن تجديد عقده ، موضحاً أنه لم يتخيّل أن يتعامل معه النادي بهذا الشكل بعدما أبلغه مسئولو القلعة الحمراء رفضهم استمراره مع الفريق.

وأكد حسام عاشور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه أبلغ مسئولو القلعة الحمراء بأنه لن يعتزل حالياً وقادر على البقاء لمدة موسمين مقبلين على أقل تقدير ، رافضاً فكرة إجباره على الاعتزال في التوقيت الحالي لأنه مازال قادراً على العطاء ، وأوضح عاشور أنه سيبحث مصيره خلال الفترة المقبلة وسيُحدد مستقبله وفقاً للعروض التي يتلقاها وعلق على هذا الأمر ، قائلاً: كل شي وارد بشأن اللعب لأي نادً.

لجنة التخطيط للكرة بالاهلي برئاسة محسن صالح، عقدت أجتماعاً عصر اليوم مع حسام عاشور أبلغته بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق، التي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لن يكون عاشور من بينها، وإزاء رؤية المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في مسؤولياته كعادة الأهلي على مدى تاريخه، وأمام تقدير لجنة التخطيط للكرة وقبلها مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، للنجم حسام عاشور وتاريخه الكبير ومسيرته التي يشهد لها الجميع.

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جاء الاجتماع بحضور زكريا ناصف وخالد بيبو عضوي اللجنة، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، مع عاشور، للتأكيد على تقدير الحميع لما قدمه هذا النموذج الرائع من اللاعبين، والذي لم يدخر جهدًا في رفعة اسم ناديه، وكان القدوة والمثل في الانضباط والالتزام.

وخلال الاجتماع قامت اللجنة بشرح الموقف كاملًا، وأن النادي وقياداته لا يتمنى أحد منهم أن ينهي عاشور مشواره الكروي خارج الأهلي، وأن مجلس الإدارة الذي قرر في السابق عدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف ينوي إعادة النظر في هذا القرار بالاستثناء، وأن تقام مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب فضلًا عن استعداد النادي بأن يتحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر، ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

كما أبلغت اللجنة عاشور بأن النادي ومجلس إدارته لن يتأخر في أي خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته في المستقبل، بالإضافة للعمل في قناة النادي.