شكرا لقرائتكم جهاز الاهلى يعقد جلسة الأحد لتحديد خطة وبرنامج المرحلة المقبلة للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني جلسة الأحد المقبل لتحديد خطة وبرنامج الفريق للمرحلة المقبلة عند العودة للتدريبات .

يحدد فايلر ومعاونيه موقف الفريق من التدريبات خلال الفترة المقبلة التي تشهد تعليق النشاط الرياضى في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا في مختلف بلاد العالم حيث يرى فايلر .

فايلر سوف يتحدث مع الجهاز المعاون لوضع حلول لحفاظ اللاعبين على لقياتهم البدنية خلال الفترة المقبلة في حال عدم التمكن من اسئناف التدريبات في المرحلة المقبلة .

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و استغل السويسري رينيه فايلر فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأول لمدة 6 أيام بسبب وقف النشاط الرياضي داخل مصر بسبب فيروس كورونا، في الخروج والتواجد بأحد الأماكن النيلية، رفقة الثنائي خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مسئول التعاقدات

ومنح الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلرلاعبيه إجازة من التدريبات لمدة 6 أيام بعد انتهاء مران الفريق مساء الإثنين، بحيث يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من يوم الأحد المقبل.

ويبحث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن آلية آمنة مع إدارة الأهلي لاستمرار تدريبات الفريق وعدم تجميدها بعد انتهاء الأجازة، وذلك بعد قرار اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بإيقاف النشاط ومنع الأندية بمختلف الدرجات من إقامة مباريات ودية على مدار فترة التوقف الإجباري، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد فايلر أن توقف التدريبات سيؤثر بشكل سلبي على الفريق، فى الوقت الذى يخوض الأهلي مرانه بشكل طبيعى ظهر اليوم الاثنين قبل أن يتخذ جهاز الكرة قراراً بخصوص جدول الفريق خلال المرحلة المقبلة.